Шкіра рук потребує ретельного догляду

Жіночі руки, як і обличчя, що є візитною карткою жінки. Саме тому шкіра рук потребує такого ж ретельного догляду за нею, як і на обличчі. Однак на руки несприятливий вплив набагато більше, і тому шкіра сохне тут набагато швидше. Уникнути наслідків можна, якщо регулярно доглядати за руками, пишуть іноземні ЗМІ.

Основним ворогом шкіри рук можна вважати зовнішні фактори: мороз, вітер, сонячні промені, все це призводить до її висушування. Щоб допомогти рукам, необхідно регулярно балувати їх поновлюючими масками. Для цього візьміть дві столові ложки квітів ромашки (можна купити в аптеці), залийте їх окропом. Дайте настоятися близько однієї години. Після процідіть настій, додайте три ложки борошна і все перемішайте. Перед нанесенням складу на руки додайте трохи будь-якого рослинного масла і тримайте півгодини.

Якщо на руках через сухscnm вже утворилися тріщини, то тоді краще всього застосовувати картопляні ванночки. Воду, що залишилася після того, як картопля зварився, не зливайте, а остудіть і тримайте в ній руки близько півгодини, а після нанесіть жирний крем. Головне, не забувайте виконувати ці процедури регулярно, і тоді чудова шкіра на руках вам забезпечена.