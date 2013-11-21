Продукти, які містять речовину, що зумовлює рак

Управління з продовольства і медикаментів США випустило директиви, які закликають скоротити обсяг споживання акриламіду з продуктами харчування. Як показали дослідження, це з`єднання, відкрите тільки в 2002 році, провокує рак у тварин. І є підстави вважати, що воно небезпечне і для людей.

Отже, акриламід утворюється переважно в продуктах рослинного походження при високотемпературній обробці - запіканні і обсмажуванні. Експерти пропонують виключити з раціону картоплю, крупи, каву, крекери або хліб, сухофрукти. З`єднання утворюється з цукрів і амінокислоти, що міститься в цих продуктах. Його майже немає в молочних продуктах, м`ясі та рибі .

Нетривала термічна обробка безпечна. А ось тривале приготування при високій температурі сприяє підвищенню рівня рівня небезпечного з`єднання. Фахівці рекомендують, обсмажуючи заморожену картоплю фрі, суворо дотримуватися вказівок на упаковці, і не смажити його занадто довго. Будь-який продукт із скоринкою або такий, що згорів є небезпечний.

З цієї ж причини тости повинні мати злегка золотистий відтінок, але ніяк не вид вуглинки. Якщо продукт після обсмажування стає коричневим, від нього краще відмовитися. Картоплю, до речі , не можна зберігати в холодильнику. Це збільшує рівень акриламіду при обробці.

У цілому, в раціоні повинні переважати свіжі овочі, фрукти, нежирні молочні продукти, пісне м`ясо, птиця, риба, боби, яйця і горіхи. Корисні продукти з низьким вмістом насичених і трансжирів, холестерину, солі і цукру.