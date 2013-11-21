Астма може перешкоджати настанню вагітності

Астма може негативно впливати на здатність жінки завагітніти, вважають данські учені. Дослідники з Університетської лікарні Біспебьерга вивчили дані 14 тисяч сестер - близнюків і опублікували результати дослідження в European Respiratory Journal .

Вчені провели дослідження щодо астми і фертильності, а також наявності дітей і спроб завагітніти.

З`ясувалося, що серед жінок, що страждають астмою, 27% ​​не могли тривалий час завагітніти, тоді як серед здорових цей відсоток був меншим - 21,6 %.

При цьому лікування астми справляло позитивний ефект і на здатність до зачаття. Негативно позначався і вік, найважче завагітніти вийшло жінкам після 30 років: 32,2 % проти 24,9 % у віці до 30 років.

Що стосується числа пологів, то в середньому опитування показало однакові результати у здорових і хворих на астму жінок.

"Можна припустити , що впливати на зачаття може системний запальний ефект астми. Наше дослідження підтверджує , що якщо жінка приймає ліки, то вона може скоротити відстрочку в настанні вагітності , яка пов`язана з астмою ", - заявила провідний автор доктор Елізабет Гейдо .