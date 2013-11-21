Хлорка має омолоджуючий ефект
12:38, 21 листопада 2013Зарубіжні новини
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Клітини епідермісу діляться швидше
Вчені зі Стенфордського університету виявили, що звичайна хлорка має омолоджуючий ефект .
Гіпохлорит або просто хлорка, яка використовується в якості відбілюючого засобу і проведення дезінфекції, може мати омолоджуючу дію на шкіру. Про те, що розбавлена хлорка допомагає полегшити важкі форми екземи, вчені знають давно. Однак як саме діє гіпохлорит, до цих пір було незрозуміло .
За словами фахівців, слабкий розчин хлорки може лікувати різні ушкодження шкіри, викликані променевою терапією, надмірним перебуванням на сонці і навіть прибирати сліди старіння і запалення.
У ході своїх досліджень автори роботи використовували 0,005 відсотковий розчин хлорки, яким обробляли людську шкіру. Як з`ясувалося, хлорка здатна блокувати запальний процес.
Експерти припускали, що хлорка може знищувати мікроби і віруси на поверхні шкіри, але через невеликі концентрацій це не могло бути основною причиною такого ефекту. Експеримент, проведений на мишах, показав, що ванни з невеликою дозою хлору здатні омолоджувати шкіру. Протягом двох тижнів гризуни щодня приймали хлоровані ванни. Контрольна група поробляє ту ж процедуру, але без додавання хлорки .
Старіння організму супроводжується зниженням клітинної регенерації і витончення епідермісу , але як показав гістологічний аналіз зразків тканини тварин, шкіра мишей, які приймали ванни з хлоркою, омолодилася: швидкість ділення клітин епідермісу зросла , і шар шкіри став товщим. Після того , як процедури припинялися шкіра поверталася в звичайний стан протягом декількох тижнів.
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