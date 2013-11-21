Вчені зі Стенфордського університету виявили, що звичайна хлорка має омолоджуючий ефект .

Гіпохлорит або просто хлорка, яка використовується в якості відбілюючого засобу і проведення дезінфекції, може мати омолоджуючу дію на шкіру. Про те, що розбавлена ​​хлорка допомагає полегшити важкі форми екземи, вчені знають давно. Однак як саме діє гіпохлорит, до цих пір було незрозуміло .

За словами фахівців, слабкий розчин хлорки може лікувати різні ушкодження шкіри, викликані променевою терапією, надмірним перебуванням на сонці і навіть прибирати сліди старіння і запалення.

У ході своїх досліджень автори роботи використовували 0,005 відсотковий розчин хлорки, яким обробляли людську шкіру. Як з`ясувалося, хлорка здатна блокувати запальний процес.

Експерти припускали, що хлорка може знищувати мікроби і віруси на поверхні шкіри, але через невеликі концентрацій це не могло бути основною причиною такого ефекту. Експеримент, проведений на мишах, показав, що ванни з невеликою дозою хлору здатні омолоджувати шкіру. Протягом двох тижнів гризуни щодня приймали хлоровані ванни. Контрольна група поробляє ту ж процедуру, але без додавання хлорки .

Старіння організму супроводжується зниженням клітинної регенерації і витончення епідермісу , але як показав гістологічний аналіз зразків тканини тварин, шкіра мишей, які приймали ванни з хлоркою, омолодилася: швидкість ділення клітин епідермісу зросла , і шар шкіри став товщим. Після того , як процедури припинялися шкіра поверталася в звичайний стан протягом декількох тижнів.