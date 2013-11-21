Пік сонячної активності протримається ще 1 рік

Пік активності Сонця триватиме ще близько року, вважають російські астрономи.

"Головний висновок наступний - цикл триває, і він триватиме ще довго. Зараз максимум активності. Багато хто вважає, що максимум уже пройдено, насправді пік не пройдений і триватиме ще близько року <...> Ми потрапили в зону тривалих і низьких за активністю сонячних циклів", - зазначають учені.

Зазначимо, що останнє в цьому році сонячне затемнення відбулося 3 листопада. Воно належало до рідкісного гібридного типу, за якого частину часу спостерігається повне, а частину - кільцеподібне затемнення.

Повну фазу можна було побачити у вузькій смузі в акваторії Атлантики та в екваторіальній Африці. Приватне затемнення могли побачити жителі східного узбережжя США, Латинської Америки, південної Європи, Близького Сходу та Африки.

Причому останні кілька тижнів характеризувалися потужними спалахами вищого класу, які, однак, мало вплинули на Землю.

ua.korrespondent.net