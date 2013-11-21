У Франції стався землетрус

Землетрус магнітудою 4,5 стався у четвер у французькому регіоні Бретань, повідомляють РІА «Новости» з посиланням на Національну мережу сейсмічного моніторингу (ReNaSS).

Підземні поштовхи були зафіксовані о 10.53 за місцевим часом на відстані 10 кілометрів від міста Ванн, населення якого становить понад 54 тис. чол.

Вогнище землетрусу залягало на глибині 5 кілометрів.

Інформації про руйнування, жертви і постраждалих у результаті землетрусу на теперішній час не надходило.