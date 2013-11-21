Прийом протизаплідних пігулок підвищує ризик глаукоми

Прийом протизаплідних пігулок більше трьох років пов`язаний з підвищенням ризику розвитку глаукоми – захворювання очей, яке загрожує сліпотою. Про це заявили вчені з Університету Каліфорнії в Сан-Франциско.

Вони вивчили дані про 3406 жінок у віці від 40 років, які пройшли обстеження зору і повідомили про досвід застосування контрацептивів. Встановлено, що у жінок, які приймали які-небудь оральні контрацептиви довше, ніж три роки, ризик глаукоми був в 2,05 разів вищим.

Точна причина цього взаємозв`язку поки що не виявлена, тому потрібні додаткові дослідження, говорить доктор Шань Лін. Автори роботи рекомендують гінекологам і офтальмологам повідомляти жінок про потенційний ризик і необхідність проходити обстеження для своєчасного виявлення глаукоми.

likar.info