Чим корисний арахіс

Регулярно вживати цей горіх, який до-речі відносять до бобових, дуже корисно. У маленьких горішках міститься більше ніж можна собі уявити: обмаль холестерину, та маса ненасичених жирних кислот, вітамінів, мінералів, незамінних амінокислот, пишуть іноземні ЗМІ.

Земляні горіхи, коротше кажучи арахіс, дасть чудовий заряд енергії, наприклад на роботі. Земляні горіхи, або арахісове масло надовго втамовують голод, довели американські дослідники. Якщо поласувати арахісом на сніданок, їсти не захочеться до обіду.

Наприклад, мюслі із земляними горіхами та молоком – це додаткова порція вітамінів та мінералів. Взагалі, не важливо в якій формі і коли вживати земляні горіхи: вони завжди дають енергію і забезпечують організм важливими мікроелементами для гарного самопочуття та високої продуктивності праці.

Земляний горіх не потребує складнощів у приготуванні. На роботі можна ласувати смаженим арахісом, бажано без приправ, або печивом з горіхами. Також ідеально підійдуть бутерброди з арахісовим маслом, хоча воно рідко зустрічається в українських супермаркетах, на відміну від європейських чи американських.