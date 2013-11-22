Манго - король фруктів

На батьківщині (у Індії) у манго є безліч назв. У індусів навіть є легенда, що бог Шива вирощував мангове дерево для своєї коханої Парваті. Зараз дерево манго вважається символом Індії.

У Індії і Тайланді за допомогою манго лікують багато хвороб, адже унікальне поєднання вітамінів і мікроелементів запобігає захворюванню серця і судин, а також розвитку ракових пухлин. Манго корисне для людей, страждаючих хворобами сечостатевої системи.

Вживання салату з незрілого манго, огірка, меду і солі запобігає дизентерії і закрепу. Знімає стрес. Відвар з листя манго корисний при варикозі.

Дуже корисно і ефективно для схуднення вживання молока і манго, адже такий раціон дуже збалансований.

У манго велика кількість цукрів, але повна відсутність протеїну. А в молоці навпаки багато протеїну, а цукрів практично немає.

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