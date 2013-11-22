26 людей загнули внаслідок обвалення торгового центру у Ризі

11:29, 22 листопада 2013
Зарубіжні новини
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40 людей госпіталізовано

Кількість загиблих у результаті обвалення вчора ввечері будівлі торговельного центру Maxima у Ризі, за останніми даними, досягла 26 осіб, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на державну пожежно-рятувальну службу Латвії.

 
Серед загиблих - троє рятувальників. Постраждали 40 осіб, багато з них госпіталізовано у тяжкому стані.
 
Точна кількість людей, які опинилися під завалами, невідома.
 
Президент Андріс Берзіньш заявив, що у Латвії оголосять траур у зв`язку із загибеллю людей у ТЦ.
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