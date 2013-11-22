26 людей загнули внаслідок обвалення торгового центру у Ризі

Кількість загиблих у результаті обвалення вчора ввечері будівлі торговельного центру Maxima у Ризі, за останніми даними, досягла 26 осіб, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на державну пожежно-рятувальну службу Латвії.

Серед загиблих - троє рятувальників. Постраждали 40 осіб, багато з них госпіталізовано у тяжкому стані.

Точна кількість людей, які опинилися під завалами, невідома.

Президент Андріс Берзіньш заявив, що у Латвії оголосять траур у зв`язку із загибеллю людей у ТЦ.