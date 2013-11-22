Вчені виявили ген, що відповідає за ожиріння і діабет

Результати досліджень вчених з Медичної школи Маунт-Синай в Нью -Йорку, свідчить про те, що схильність до ожиріння обумовлена ​​спадковими причинами. У дев`яти осіб з десяти осіб, що мають надлишок маси тіла, виявлено ген ожиріння - CEP19.

Дослідники стверджують, що наявність цього гена не лише призводить до ожиріння, але й найчастіше також відповідає за розвиток діабету другого типу. Люди, яким "не пощастило" зі спадковістю, схильні більше їсти і витрачати менше калорій, оскільки CEP19 визначає силу апетиту і рівень енергії людини.

Доктор Джон Мартінетті з медичного центру " Зів " в Ізраїлі, який вивчав сім`ї, які страждають патологічним ожирінням, стверджує, що цей ген є головним регулятором харчового статусу.

www.newsru.co.il. Цікаво, що ген CEP19, вік якого становить понад 700 мільйонів років, виявлений не тільки у людей, але також у мишей і навіть в одноклітинних організмів, пише

Дослідники виявили, що "жирний" ген визначає також схильність до захворювань нирок, печінки, підшлункової залози і кісток.

Миші, у яких виявили цей ген, вдвічі товщі своїх родичів, володіють стійкістю до інсуліну і являють собою важливий інструмент для вивчення причин ожиріння і методів боротьби з цією хворобою століття, яка веде до серцевих і онкологічних захворювань.