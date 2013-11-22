Чоловік, який не працює більше 2 років, дуже швидко старішає
12:12, 22 листопада 2013Зарубіжні новини
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Зміни - на рівні хромосомів
Якщо чоловік тривалий час не працює, то він швидше старіє порівняно з працюючим чоловіком, встановили співробітники Королівського коледжу Лондона і Університету Оулу. Причому, процес старіння починає прискорюватися, коли роботи немає більше двох років.
Це доводить аналіз більше 5500 зразків ДНК фінів, що народилися в 1966 році. Вчених цікавила довжина теломерів в клітинах крові, забраних в 1997 році, коли учасникам виповнився 31 рік. Через 17 років обстеження повторилося. Воно виявило, чоловіки, які не працювали щонайменше два роки, мали короткі теломери порівняно з працюючими. До речі, жінок ці проблеми не торкалися.
Відомо, що в міру старішання коротшають теломери - кінцеві елементи, що захищають хромосоми. Довжина теломерів є точним маркером старіння і розвитку вікових захворювань, як і ранньої смерті. Доктор Ліна Ала- Мурсула підкреслює : "Результати експерименту переконливо довели, що збереження роботи має бути невід`ємною частиною пропаганди здорового способу життя" , пише www.km.ru.
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