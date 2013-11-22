Караоке - засіб від депресії

Дослідники визначили, що спів в караоке має корисну дію для здоров`я Правда при цьому велике значення грає не тільки сам спів, а ще компанія, в оточенні якої ви повністю розслабляєтеся.

Учені з Японії з`ясували, що спів в караоке в хорошій компанії, що супроводжується вживанням невеликої кількості алкогольних напоїв, може захистити від виникнення серцево-судинних захворювань, у тому числі і скоротити ризик несподіваного серцевого нападу.

Також це проведення часу сприяє поліпшенню самопочуття, підняттю настрою і виходу з депресії.

До таких висновків прийшли вчені після проведення дослідження за участю більш як 19 тисяч чоловіків і жінок віком від 40 до 69 років.

natural-medicine.ru