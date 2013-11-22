Для кожної фобії - своя ділянка мозку

Вчені з Європейської лабораторії молекулярної біології використовували тваринну модель, щоб з`ясувати, що певні страхи - фізичного болю, агресивних представників того ж виду, хижаків - активують різні мозкові ланцюга, хоча миші і реагували на різні загрози однаково.

Зроблене відкриття може допомогти людям з фобіями і панічними атаками, пише Medical News Today. Отже , в ході дослідження мишей піддавали дії струму, саджали в клітку з хижаком або агресивною мишею. У всіх випадках миші або тікали, або завмирали на місці. Тим часом у вентромедіальному гіпоталамусі залежно від типу загрози активізувалися конкретні ділянки. Наприклад, при зіткненні з агресивною мишею у лабораторних тварин в гіпоталамусі активізувалася нижня і бічна ділянки. У разі спілкування з хижаком "включалися" центральна і верхня.

При цьому, вибіркове блокування одних зон зберігало активацію інших, як і відповідне почуття страху. Мабуть, страх хижака пов`язаний із захисним ланцюгом мозку, а страх представника свого виду - з репродуктивною ланцюгом. У людському мозку все працює таким же чином.

Можливо, блокування в людському мозку аналога ланцюга страху хижака позбавить від страхів монстрів з кошмарів . А ось репродуктивна мережа може бути пов`язана з соціальними страхами.