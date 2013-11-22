Якщо після спиртного червоніє обличчя

Якщо після вживання спиртного у вас червоніє обличчя, варто перевірити тиск. Імовірно, воно підвищене, передає Live Science. Фахівці зробили цей висновок, дослідивши ризик гіпертонії у 1763 осіб, зокрема 527 чоловіків, які червоніли після спиртного, 948, які не червоніли і 288 взагалі не п`ють .

Виявилося, якщо людина з першої групи випивала більше чотирьох доз алкоголю на тиждень, то у неї удвічі підвищувався ризик гіпертонії порівняно з людиною, яка взагалі не п`є. А от для другої групи ризик підвищувався тільки в тому випадку , якщо на тиждень випивалося більше 8 доз.

Почервоніння обличчя свідчито про те, що людина особливо чутлива до алкоголю, зазначає дослідник Чен Сунг Кім, завідувач кафедри сімейної медицини в Національному чхуннамському університеті. За його словами, лікарям слід брати до уваги реакцію на спиртне, оцінюючи ризик розвитку гіпертонії, а відповідно і ризик інсульту, у пацієнта.

Почервоніння обличчя зазвичай спостерігається у людей, організм яких не може розщеплювати ацетальдегід - метаболіт спирту. І сполука накопичується в організмі, розширюючи судини в шкірі і на периферії. А це може призвести до зменшення припливу крові до центральних органів. Не виключено, що тіло намагається впоратися з цим, виділяючи гормони, які підвищують тиск,