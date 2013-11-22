Томатний соус захистить серцево-судинну систему

Іспанські учені заявили, що секрет довголіття і здорового серця криється в споживанні звичайного томатного соусу, пише The Daily Mail.

Софріто, приготований з томатів і цибулі з додаванням оливкової олії, кукурудзяного борошна і часнику, вельми поширений серед покупців. Проте лише зараз учені виявили його лікувальні властивості: соус здатний запобігати виникненню інфаркту і інсульту.

Зв`язано це з тим, що він містить 40 антиоксидантів природного походження (поліфеноли), що захищають серце від окислювального стресу.

Співробітники Барселонського університету протестували різні соуси, доступні в супермаркетах. "У софріто, що містить оливкову олію extra virgin, найбільша антиоксидантна активність, і пояснюється це величезною кількістю фенольних сполук. Тільки цей соус містить протокатехову кислоту – кверцетин. Ефект софріто обумовлений комбінацією всіх інгредієнтів, їх окреме поїдання не приносить користі", – коментує Роза Ламуела.

В ході експерименту учені використовували метод спектроскопії високого дозволу, який дозволив виявити в соусі ряд корисних для здоров`я сполук, включаючи каротиноїди.

Результати дослідження опубліковані в журналі Food Chemistry.

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