Рига: кількість загиблих у супермаркеті досягла 43 осіб
15:54, 22 листопада 2013Зарубіжні новини
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Скільки під завалами - невідомо
Кількість загиблих при обваленні вчора ввечері будівлі супермаркету в Ризі, за останніми даними, досягла 43 чоловік.
Про це повідомили РІА «Новости» в службі «Швидкої допомоги» Латвії.
Раніше повідомлялося про 38 жертв обвалення будівлі.
Серед загиблих троє рятувальників. Постраждали 40 чоловік, багатьох із них госпіталізовано у тяжкому стані.
Точна кількість людей, які опинилися під завалами, невідома.
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