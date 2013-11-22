Рига: кількість загиблих у супермаркеті досягла 43 осіб

15:54, 22 листопада 2013
Зарубіжні новини
5

Скільки під завалами - невідомо

Кількість загиблих при обваленні вчора ввечері будівлі супермаркету в Ризі, за останніми даними, досягла 43 чоловік.

Про це повідомили РІА «Новости» в службі «Швидкої допомоги» Латвії.

Раніше повідомлялося про 38 жертв обвалення будівлі.

Серед загиблих троє рятувальників. Постраждали 40 чоловік, багатьох із них госпіталізовано у тяжкому стані.

Точна кількість людей, які опинилися під завалами, невідома.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter