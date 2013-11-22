Рига: кількість загиблих у супермаркеті досягла 43 осіб

Скільки під завалами - невідомо

Кількість загиблих при обваленні вчора ввечері будівлі супермаркету в Ризі, за останніми даними, досягла 43 чоловік. Про це повідомили РІА «Новости» в службі «Швидкої допомоги» Латвії. Раніше повідомлялося про 38 жертв обвалення будівлі. Серед загиблих троє рятувальників. Постраждали 40 чоловік, багатьох із них госпіталізовано у тяжкому стані. Точна кількість людей, які опинилися під завалами, невідома.

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