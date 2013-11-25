Підбадьорливі ранкові фреші

Хочете позбутися від кофеїнової залежності? Спробуйте перейти на підбадьорливі і корисні фреші, пишуть іноземні ЗМІ.

200 г свіжого ананаса змішайте в блендері з соком половини лимона і додайте 1 ч. л. меду..

Свіжовичавлений апельсиновий сік (200 г) змішайте з морквяним соком (100 г) і випийте натщесерце.

Пропустіть 3 невеликих яблука через соковижималку, додайте 100 г апельсинового соку і 1 ч. л. меду.

Сік одного стиглого грейпфрута змішайте з 50 г лимонного соку і 100 г свіжовичавленого апельсинового соку.

Спробуйте один або декілька з цих коктейлів, і ви переконаєтеся, що вони можуть стати відмінною альтернативою звичній каві.