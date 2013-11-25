На заході США у результаті шторму загинули 13 осіб

На заході США у результаті шторму за останні кілька днів загинули 13 осіб.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на NBC News, негода обрушилася головним чином на штат Каліфорнію. Швидкість вітру досягала майже 90 км/год.

Негода зачепила також в Аризоні і Нью-Мексико.

Деякі райони в Каліфорнії виявилися затопленими.

Джерело: gazeta.ru