На заході США у результаті шторму загинули 13 осіб
09:47, 25 листопада 2013Зарубіжні новини
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У Каліфорнії є затоплення
На заході США у результаті шторму за останні кілька днів загинули 13 осіб.
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на NBC News, негода обрушилася головним чином на штат Каліфорнію. Швидкість вітру досягала майже 90 км/год.
Негода зачепила також в Аризоні і Нью-Мексико.
Деякі райони в Каліфорнії виявилися затопленими.
Джерело: gazeta.ru
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