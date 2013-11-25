Біля берегів Тонга в Тихому океані стався землетрус

Землетрус магнітудою 6,5 стався в Тихому океані, на північний захід від острівної держави Тонга.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє Геологічна служба США (USGS).

Епіцентр підземних поштовхів, зафіксованих о 7.48, знаходився в 322 кілометрах від острова Ніуафооу, що належить державі Тонга, і в 438 кілометрах на схід від міста Ламбаса острова Фіджі.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 377 кілометрів. Небезпеки виникнення цунамі немає, оскільки епіцентр був достатньо глибоко від поверхні, відзначили в центрі Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.