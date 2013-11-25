Назвали нову причину глобального потепління

Підйом рівня метану, який викликав глобальне потепління, було пов`язано з тим, що люди почали вирощувати рис і затоплювати для цього ділянки землі, створюючи штучні болота.

Глобальне потепління через діяльність людини могло початися вже декілька тисяч років тому - таку гіпотезу підтверджують результати вчених, опубліковані в журналі Science.

Логан Мітчелл з університету штату Орегон у Корваллісі (США) і його колеги порівняли вміст метану у бульбашках повітря зі зразків льоду, взятих у Гренландії і Західній Антарктиді. Оскільки потоки повітря в атмосфері в основному циркулюють в межах однієї півкулі, концентрації метану на півночі і півдні відрізняються відповідно до розмірів та розташування джерел цього газу.

Результати показали, що з 2800 до 600 років тому рівні метану в атмосфері піднялися на 17%. При цьому рівень цього газу в північній півкулі був і залишається вищим, ніж у південній. Дослідники вважають, що у південній півкулі рівень метану міг рости за рахунок природних боліт, проте на півночі його зростання не можна пояснити без урахування діяльності людини.

Майже десять років тому Вілльям Руддіман з університету Вірджинії у Шарлотсвіллі (США), вивчаючи проби стародавнього льоду, виявив, що близько 10 тисяч років тому рівень метану падав, що характерно для кінця льодовикового періоду. Однак близько 5 тисяч років тому він почав підніматися, і пояснення цьому не було. Руддіман пов`язав підйом рівня метану з тим, що людина почала вирощувати рис і затоплювати для цього ділянки землі, створюючи штучні болота.

До цього, 8 тисяч років тому, так само підозріло в атмосфері почав підніматися рівень вуглекислого газу. Можливо, причиною тому стало розчищення землі для сільського господарства першими фермерами, передбачає Руддиман. За його розрахунками, таким чином ще до початку індустріальної ери в результаті діяльності людини температура на планеті піднялася на 0,8 градуса за Цельсієм, тобто приблизно так само, як в останні століття-два.

Наукове співтовариство з недовірою поставилося до висновків Руддімана, однак він вважає, що результати Мітчелла і його колег підтверджують його правоту.

dt.ua