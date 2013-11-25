Цибуля - "молодильне яблучко" для організму

За даними японських і французьких вчених цибуля рятує не тільки від інфекцій, але і омолоджує організм, пишуть іноземні ЗМІ.

Цибуля сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Під час досліджень японські фахівці виявили, що цей продукт очищає клітини головного мозку.

Активні сірчані сполуки, які входять до його складу, потрапляючи в кров, позитивно впливають на багато важливих зони, в результаті чого мозок омолоджується. Зокрема, поліпшується пам`ять, а також відбувається позитивний вплив на емоції.. Крім того, французькі вчені в результаті проведених експериментів з`ясували, що споживання цибулі і часнику знижує ризик розвитку захворювання на рак молочної залози.