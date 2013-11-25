У Білорусі проходить акція проти насильства стосовно жінок

У Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства стосовно жінок у Білорусі проходить «Кампанія білої стрічки».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, міжнародну ініціативу, до якої щорічно долучається Білорусь, проводять спільно Фонд ООН у галузі народонаселення та Державтоінспекція країни.

Символом кампанії є біла стрічка. Людина, яка пов`язала її, тим самим дає зобов`язання ніколи не здійснювати насильства, не виправдовувати й не замовчувати фактів насильства стосовно жінок і дівчат.

У рамках «Кампанії білої стрічки» разом зі співробітниками ДАІ на дорогах Білорусі чергують волонтери. Вони вручають автомобілістам білі стрічки, а також інформаційні матеріали та сувеніри.

Акція проходить у Мінську, Бресті, Вітебську, Гродно, Могильові, Борисові, Кам‘янці, Кобрині, Пінську і Сморгоні.