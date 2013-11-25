Вчені Сінгапуру створили "цифровий льодяник"

Коли англійський письменник Роальд Даль придумав свого знаменитого персонажа Віллі Вонка і його фантастичні для 1960-х років цукерки, він надихнув дітей того покоління, а тепер ці діти виросли і, схоже, зробили казкову цукеркову фабрику реальністю.

Дослідники з Національного університету Сінгапуру створили "цифровий льодяник на паличці", який за допомогою електричних струмів направляє віртуальні смаки прямо до смаковим рецепторів язика. Це пристрій немов ідейно втілює Вічний Льодяник, який ніколи не закінчується, або Жувальну Гумку, у якої одразу кілька різних смаків. У цифрового льодяника чотири головні групи смаків: солодкий, солоний, гіркий і кислий - всі їх відтворює срібний електрод, який вступає в контакт з язиком. Гаджет навіть робить непомітні коригування температури, щоб моделювати смаки ще більш переконливо.

Нимеша Ранасінгхе, який керує розробкою пристрою, заявив журналу New Scientist: "Ми виявили, що неінвазивна електрична та теплова стимуляція кінчика язика успішно генерує основні смакові відчуття".

Винахід в даний час поки що досить "сирий" і більше підходить для лабораторних дослідів. Проте дослідники сподіваються зробити його більш компактним, щоб льодяник можна було повністю тримати в роті з закритими зубами. Ще один напрям для вдосконалення - моделювання запаху і текстури справжньої їжі.

Планується, що "цифровий льодяник" можна буде використовувати не тільки для розваги, але в першу чергу для допомоги людям з діабетом, а також для хворих на рак, у яких під час хіміотерапії знижуються смакові відчуття.

Команда цих же дослідників займається розробкою способів передачі смаків на відстані - щоб коли-небудь смаки можна було пересилати так само легко як e-mail або SMS.

dt.ua