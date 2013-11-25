Судини очей дозволяють діагностувати аритмію

Офтальмологи і кардіологи знайшли зв`язок між відхиленнями в ритмі серцебиття - мерехтливою аритмією - і ушкодженнями маленьких судин в сітківці і нирках, пише Business Standard. Мерехтлива аритмія підвищує ризик інсульту, болі в грудях і серцевій недостатності.

Спостереження за 10009 людьми середнього віку, яке тривало понад 13 років, виявило: частота виникнення аритмії серед осіб, які не мали змін в сітківці або нирках, становила 5,7 випадку на 1000 людино-років. При наявності змін в сітківці (мікрокровотечі або аневризми) показник підвищувався до 8,9, а при змінах у нирках - до 16,8. Якщо ж ушкоджено було сітківку (ретинопатія) і нирки (мікроальбумінурія) одночасно, показник дорівнював 24,4.

Всі ці відхилення можуть об`єднувати такі процеси: запалення, ендотеліальна дисфункція, вегетативна дисфункція і електромеханічне ремоделювання, наголошують дослідники.