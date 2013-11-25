Тест, що оцінює шанси на зачаття, не працює

Лікар Анн Кларк, один з провідних фахівців з лікування безпліддя, переконаний: тести, що показують, скільки у жінки залишилося часу на те, щоб завагітніти, можуть бути хибними, викликаючи паніку у жінок 30-40 років. Так зазначає Ani News.

Йдеться про простий тест крові Egg Timer Test вартістю приблизно в 70 доларів. Тест вираховує, скільки у жінки є в наявності яйцеклітин. На основі цього визначається кількість залишилися дітородних років. Торік було опубліковано дослідження, яке, як раз, виявило відмінності в результатах, що досягають 60 %.

Лікар Ойбек Рустамов досліджував дані 5000 жінок за 2008-2011 роки. Відомо, що оваріальний резерв (кількість доступних яйцеклітин) постійно знижується. На основі цього резерву можна зробити прогноз про втрату фертильності і часу настання менопаузи.

Згідно зі статистикою, під час репродуктивного періоду темп зниження кількості яйцеклітин складає в середньому близько 1000 яйцеклітин на місяць. У результаті до 40 років зазвичай число яйцеклітин в яєчниках знижується настільки, що жінка втрачає здатність до зачаття. Лише 50 % жінок віком близько 40 років можуть завагітніти.