Кава допомагає судинам працювати ефективно

. Дослідження 27 здорових людей вперше показало, що чашка кави з кофеїном значно посилює кровотік. Цей факт дозволяє оцінити, наскільки добре працюють внутрішні дрібні судини. Кардіологи зробили несподіваний висновок: кофеїн може поліпшити приплив крові, пишуть Аргументы и факты . Дослідження 27 здорових людей вперше показало, що чашка кави з кофеїном значно посилює кровотік. Цей факт дозволяє оцінити, наскільки добре працюють внутрішні дрібні судини.

Після чашки кави у людей на 30 % поліпшувався приплив крові протягом наступних 75 хвилин. Кава без кофеїну не працювала. За словами керівника дослідження Масато Цуцуї з Університету Рюкю , в дослідженні брали участь люди, що вживають каву зрідка. Усім їм було від 22 до 30 років.

В один день дослідження кожен учасник експерименту випивав чашку кави без кофеїну. Пізніше експеримент повторювали з іншим типом кави. Приплив крові оцінювали за допомогою лазерної допплерівської флоуметрії. Це неінвазивна технологія, яка допомагає виявити мікроциркулярне порушення.

Ні вчені, ні самі учасники не знали, яку каву п`ють. Дослідники враховували в ході дослідження рівень артеріального тиску, серцебиття, рівень судинного опору. Також на аналіз брали кров, по якій оцінювалася концентрація кофеїну. Він трохи підвищував тиск, але поліпшував роботу вистилки судин. Серцебиття було однаковим незалежно від типу кави.