Медики попереджають про небезпечний вірус грипу

Сезонна епідемія грипу, яку вже скоро очікують в Україні, загрожує співвітчизникам неприємними наслідками. Як повідомили в міністерстві охорони здоров`я Угорщини, де епідемічний поріг було перевищено минулого тижня, новий вірус володіє характеристиками відразу декількох штамів, які були поширені в минулих роках.

«Ми змушені констатувати, що проведена кампанія з вакцинації населення виявилася безрезультатною. Щеплення не захистили наших громадян, позаяк новий вірус виявився набагато потужнішим за попередні», - йдеться в повідомленні угорського МОЗ.

Медики сусідньої держави акцентують увагу на тому, що ситуація ускладнена фактично повною відсутністю симптомів вірусу, через що багато пацієнтів звертаються за лікарською допомогою вже на останніх стадіях хвороби.

А наслідки перенесення нового вірусу грипу «на ногах» можуть привести до ушкодження мозку, органів слуху, нирок, а також репродуктивної системи людини.

Для того, щоб не стати жертвою епідемії, лікарі не рекомендують відвідування багатолюдних місць, включаючи кінотеатри і великі торгові центри. При необхідності перебування в людному місці необхідно використовувати марлеві маски. Крім того , доброю профілактикою буде курс вітамінів для підвищення загального імунітету.