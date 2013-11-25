У Росії заборонили рекламу абортів

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, яким встановлюється заборона на рекламу абортів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля. Зокрема, згідно з повідомленням, Путін підписав Федеральний закон «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації та визнання такими, що втратили силу, окремих положень законодавчих актів Російської Федерації з питань охорони здоров`я громадян в Російській Федерації». Цим законом, зокрема, вносяться зміни до Закону «Про рекламу».

«У федеральному Законі «Про рекламу» перелік послуг, реклама яких не допускається, доповнено медичними послугами зі штучного переривання вагітності. Крім того, посилюються вимоги до реклами методів народної медицини, а також забороняється проведення рекламних акцій, що супроводжуються роздачею зразків лікарських засобів, які містять наркотичні засоби і психотропні речовини», - говориться в повідомленні.

Також уточнюються положення, що стосуються прав пацієнтів на одержання ними медичної допомоги, на інформовану добровільну згоду на медичне втручання і на відмову від нього, на медичні огляди, а також на доліковування в санаторно-курортних організаціях.

Також норми федерального Закону «Про попередження розповсюдження в Російській Федерації захворювання, що викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції)» приводяться у відповідність до федерального Закону «Про обіг лікарських засобів» у частині, що стосується забезпечення безплатними лікарськими препаратами для лікування ВІЛ-інфікованих.

Водночас до Сімейного кодексу Російської Федерації (статті 127 і 146) вносяться зміни, спрямовані на спрощення процедури передачі дітей на усиновлення або передачу їх під опіку (піклування), в прийому або патронатну сім`ю, зокрема уточнюються норми, що стосуються вимог до стану здоров`я потенційного усиновителя, опікуна).

Цей закон було ухвалено Державною думою 15 листопада 2013 року і схвалено Радою Федерації 20 листопада 2013 року.