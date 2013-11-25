Мед - проти застуди у дітей

Як з`ясували канадські дослідники, мед здатний знищувати бактерії, що викликають хронічну нежить. Ефективність засобу в деяких випадках опинилася навіть більш ніж у антибіотиків.

Учені з Університету Оттави досліджували дію меду на 11 штамів мікроорганізмів, зокрема на таких небезпечних збудників, як золотистий стафілокок і синєгнійна паличка. Обидва збудники нерідко набувають стійкості до антибіотиків і в цьому випадку практично не піддаються дії.

Крім цього фахівці заявили, що ложка меду на ніч допоможе зарадити нападам кашлю у дітей молодше 6 років, а також забезпечить ним здоровіший сон.

У дослідженні взяли участь 105 дітей з інфекціями верхніх дихальних шляхів. Під час дослідження діти, що хворіють не більше семи днів, вживали перед сном невелику кількість гречаного меду. У результаті з`ясувалося, що після прийому солодких ліків малюки менше страждали від нападів нічного кашлю (зменшилися жорсткість і частота), покращав їх загальний стан і сон став спокійнішим.

За словами медиків, мед, на відміну від всіх розроблених на сьогоднішній день лікарських препаратів, діє відразу по трьом напрямам: він обволікає, пом`якшує і знімає подразнення у горлі одночасно. В той же час багато ліків, що прописують від кашлю (у більшість з них входить декстрометорфан) виявилися не ефективнішими за відсутність лікування.

Проте в той же час учені відзначають, що мед у жодному випадку не можна давати дітям, що не досягли 1 року.