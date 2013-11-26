Який твердий сир найкорисніший

Дієтологи радять уважніше придивитися до п`яти видів сиру, які можна вживати в їжу без шкоди для фігури, пишуть російські ЗМІ.

Один з них – сир рікотта, в якому вміст жирів мінімально, а, значить, і менше калорій (рікотта навіть менш калорійний, ніж сир). Ще один плюс цього сиру в тому, що його можна використовувати для приготування низькокалорійних десертів. Користь рікотти пояснюється вмістом вітамінів, мікроелементів і активних речовин, які присутні як у молоці, сироватці, так і в заквасці.

Моцарелла також відрізняється невисокою для сирів калорійністю: 100 г моцарели – це 250-300 ккал. Цей сир містить у великій кількості амінокислоти, надзвичайно корисні для сполучної та м`язової тканин і засвоювані організмом краще, ніж ті, що містяться в м`ясі. Крім того, свіжа моцарелла багата кальцієм, білками, вітамінами і мінеральними солями і містить ензими, які пригнічують патогенну флору і відновлюють захисний бар`єр стінок кишечника.

Фета. Незважаючи на те, що жирність популярного грецького сиру становить 40-60%, в ньому майже відсутні вуглеводи, які призводять до набору ваги. Та й жир, який міститься у феті, засвоюється лише частково. Крім того, фета містить корисні бактерії, які покращують травлення і запобігають гастроентерологічні захворювання.

Камамбер.. До складу знаменитого французького сиру з цвіллю входить безліч корисних амінокислот, у зв`язку з чим цей сир обов`язково має входити в раціон харчування людей, які переживають інтенсивні фізичні та розумові навантаження. До речі, цвіль, якою покритий цей сир, містить бактерії, що поліпшують роботу кишечника. По калорійності він порівнянний з моцарелою..

Адигейський сир також відрізняється невисокою калорійністю (в 100 грамах сиру міститься 240 калорій). У його складі кальцій, фосфор, набір вітамінів і поживних речовин, необхідних для нормальної життєдіяльності. При цьому протягом всього терміну зберігання сиру (близько 30 днів) його корисні властивості зберігаються.