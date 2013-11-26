Додайте в своє меню трохи специфічних трав, спецій або продуктів – і ви відчуєте їх приголомшливий захисний ефект, ришут російські ЗМІ.

Бузина. Ягоди бузини багаті антиоксидантами, а також підвищують здатність захисних механізмів організму людини боротися із запаленням. Сироп, приготований з ягід бузини, значно полегшує симптоми грипу. Бузиновий сироп, який приймається в якості профілактичного засобу, допоможе уникнути застуд та ГРВІ. Справа в тому, що речовини, що входять до складу бузини, надають безпосереднє вплив на віруси, знижуючи їх инфицирующую здатність.

Мигдаль. Кілька зерен мигдалю, з`їдаються щодня, прекрасно зміцнюють нервову систему, а також забезпечують майже половину добової норми вітаміну Е, який має важливе значення для нормального функціонування імунної системи.

Часник. Цей гострий продукт містить фітонциди захисні.. Крім захисту імунної системи, часник допоможе впоратися з виразку і гастрит, перешкоджаючи розмноженню бактерій Helicobacter pylori, які можуть бути причиною проблем зі шлунком.

Зародки пшениці. Зародки пшениці – прекрасне джерело антиоксидантів, вітамінів групи В і цинку. В зародках пшениці зосереджено збалансоване кількість білка, харчових волокон і хороших жирів.