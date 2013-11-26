«Антикетаміни» мають здатність лікувати депресію

Об`єднана група вчених з Китайського медичного університету на Тайвані та Каліфорнійського університету виявила потенційно новий механізм лікування депресії. Результати дослідження, опублікованого в журналі Biological Psychiatry, показали, що стимуляція глутаматних NMDA-рецепторів (рецепторів N-метил-D-аспартату) - тієї ж мішені, яку пригнічує кетамін і аналогічні йому антидепресанти - також здатна усувати симптоми депресії, стійкої до інших класів антидепресантів, пише Медпортал .

Відомо, що кетамін, широко використовуваний для загального наркозу, здатен чинити на організм швидку антидепресивну дію шляхом придушення NMDA-рецепторів, однак він має серйозні побічні ефекти, пов`язані з виникненням галюцинацій. Вчені розробили препарати, що діють на організм по тому ж механізму, проте до цих пір дослідження, що стосуються , навпаки, активації цих рецепторів , залишалися на ранній стадії.

У даній роботі вчені вивчили вплив речовини саркозина (інгібітора транспорту гліцину), який підсилює функції NMDA- рецепторів, в експериментах на щурах і людині.

У тестах примусового занурення у воду , підвішування за хвіст , приміщення на піднятий хрестоподібний лабіринт , споживання нового корму в новому середовищі ( гіпонеофагія ) та в інших дослідах на щурячої моделі саркозин показав свою здатність знижувати тривожність , пригніченість і інертність тварин.

У клінічних випробуваннях , що тривали протягом шести тижнів, взяли участь 40 людей зі значними депресивними розладами (клінічною депресією), зокрема не будь-який поганий або пригнічений настрій, а цілий комплекс симптомів, що є наслідком біохімічних змін у мозку, пов`язаних з порушеннями в роботі нейромедіаторів.

У рандомізованому контрольованому подвійному сліпому дослідження одна група випробовуваних брала саркозин , інша - антидепресант циталопрам з групи селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну, використаний в якості препарату порівняння. Ефективність терапії оцінювалася раз на тиждень за шкалою депресії Гамільтона, шкалою загальної оцінки функціонального статусу (Global Assessment of Functioning, GAF) і за швидкістю настання ремісії.

Згідно з даними проведеної роботи, пацієнти, які отримували саркозин, показали більш високі результати (порівняно з пацієнтами, що приймали циталопрам): перший препарат ефективніше знімав симптоми депресії і практично не викликав побічних ефектів.

Ці дані, за словами авторів, вимагають подальших досліджень, які можуть лягти в основу для розробки нового класу антидепресивних препаратів для лікування пацієнтів, які не реагують на лікування доступними медикаментами.