Генетики пообіцяли зачаття без Y-хромосоми

Дослідникам з Гавайського університету (Гонолулу , США) вперше вдалося продемонструвати, що для зачаття здорового потомства самцям мишей достатньо два гени з Y- хромосоми. Автори вважають, що в майбутньому можлива поява методики, що дозволяє обійтися при людській репродукції зовсім без Y- хромосоми. Крім того, отриманий групою під керівництвом Моніки Уорд (Monika Ward) результат потенційно має велике значення для боротьби з чоловічим безпліддям, оскільки показує, що застосована при експериментах з мишами техніка штучного запліднення набагато безпечніше, ніж було прийнято думати досі. Робота опублікована в журналі Science.

Y- хромосома - статева хромосома більшості ссавців, у тому числі людини. У людини Y- хромосома складається з більш ніж 59 мільйонів пар нуклеотидів і містить більше 86 генів, які кодують 23 білка. Найбільш значущим геном на Y- хромосомі є ген SRY - генетичний " вмикач" для розвитку організму за чоловічим типом. Крім того, Y- хромосома містить гени, необхідні для нормального формування сперматозоїдів.

Відомо, що ембріон без Y- хромосоми нормально розвивається в особину жіночої статі, проте біологи досі задаються питанням, чи потрібна самцеві повна Y- хромосома для зачаття здорового потомства чоловічої статі. У своїх попередніх дослідженнях на мишах Уорд і її колеги довели, що одного гена SRY для цього недостатньо зважаючи на дефіцит генів , відповідальних за сперматогенез. Проте їм вдалося успішно отримати шляхом екстракорпорального запліднення здорове потомство від самців, у яких повністю відсутнє довге плече Y- хромосоми.

Як заявив в інтерв`ю журналу Nature фахівець з еволюційної генетики Робін Ловелл - Бедж (Robin Lovell - Badge) з Національного інституту медичних досліджень (Лондон , Великобританія), результати групи Уорд можуть розвіяти існуючі побоювання щодо застосування методики ROSI у людини. «Той факт , що за допомогою ROSI, використовуючи всього два гени, було отримано нормальне потомство у мишей, говорить про те, що стурбованість з приводу можливих помилок імпринтингу у людей, можливо, безпідставна що важливо для чоловіків з дефектною Y- хромосомою і для тих, у кого порушений процес формування сперматозоїдів » , - вважає Ловелл - Бедж .

В даний час Уорд і її колеги працюють над виявленням в людській Y- хромосомі мінімального пулу генів , достатнього для зачаття здорового потомства. Уорд не виключає , що в майбутньому взагалі вдасться обійтися у цій справі без Y- хромосоми у разі її дефектності. Це може статися, якщо на інших хромосомах будуть знайдені гени, які взаємодіють з генами Y- хромосоми, то активація таких партнерських генів теоретично зможе повністю замінити їх функції .