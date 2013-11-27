Коли асортимент сезонних фруктів та овочів на полицях супермаркету не дуже радує око своєю різноманітністю, час придивитися до більш екзотичних дарів природи. Наприклад, дізнатися більше про корисні властивості авокадо і перевірити їх на практиці, пишуть іноземні ЗМІ.

У чому користь авокадо?

Містить вітаміни Е, В і С, а також жирні кислоти, калій і магній.

Перешкоджає утворенню та росту злоякісних пухлин.

Допомагає при закрепах.

Покращує роботу серцево-судинної системи.

Зміцнює м`язи.

Рекомендується при цукровому діабеті.

Знижує артеріальний тиск.

Покращує зір.

Зміцнює імунітет.

Допомагає організму в боротьбі з вірусами грипу і застуди.

При всіх своїх корисних властивостях авокадо практично не має протипоказань до вживання. Виняток – індивідуальна непереносимість.