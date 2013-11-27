Корисні властивості авокадо
Перешкоджає утворенню та росту злоякісних пухлин
Коли асортимент сезонних фруктів та овочів на полицях супермаркету не дуже радує око своєю різноманітністю, час придивитися до більш екзотичних дарів природи. Наприклад, дізнатися більше про корисні властивості авокадо і перевірити їх на практиці, пишуть іноземні ЗМІ.
У чому користь авокадо?
Містить вітаміни Е, В і С, а також жирні кислоти, калій і магній.
Перешкоджає утворенню та росту злоякісних пухлин.
Допомагає при закрепах.
Покращує роботу серцево-судинної системи.
Зміцнює м`язи.
Рекомендується при цукровому діабеті.
Знижує артеріальний тиск.
Покращує зір.
Зміцнює імунітет.
Допомагає організму в боротьбі з вірусами грипу і застуди.
При всіх своїх корисних властивостях авокадо практично не має протипоказань до вживання. Виняток – індивідуальна непереносимість.