Енергійна музика "підсаджує" на наркотики

Такі висновки співробітників Квінслендського технологічного університету. За їх словами, позитивна і розслабляюча музика, у свою чергу, може стати повноцінною терапією, пише The Herald Sun.

Учені опитали групу молодих людей, з`ясувавши, якій музиці ті віддають перевагу. Виявилось, на особливо чутливу натуру впливали слова, темп і модальність музики. На жаль, немає універсального музичного жанру, що позитивно впливає на всіх. Тому тут не йде мова про зіставлення репу, важкого металу і, наприклад, поп-музики.

Проте все-таки учені виявили закономірність: люди, що слухали особливо енергійну танцювальну музику, нерідко вживали "клубні наркотики". Їм фахівці радять переключитися на реггі, класику або розслабляючі мелодії в цілому. Якщо ж у людини депресія, то їй не рекомендується слухати метал. Таким чином вона зможе захистити себе від вживання наркотиків як способу справитися з депресією.

В цілому експерти роблять основну ставку на темп. Він впливає на серцебиття. Слова ж часто сприймаються молодими людьми як адресовані особисто їм послання, не говорячи вже про загальний настрій композиції.

Meddaily