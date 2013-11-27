Тваринні продукти незамінні для мозку

The Indian Express відзначає: амінокислота аспарагін, що міститься в м`ясі, яйцях і молочних продуктах, необхідна для нормального розвитку мозку, говорять учені з Університету Монреаля і Госпіталю Сент-Жюстін.

Клітини тіла можуть прожити і без цієї кислоти, потім, кислота не так просто доставляється в мозок, проходячи крізь гематоенцефалічний бар`єр. Але кислота грає важливу роль з погляду захисту від рідкісного генетичного розладу, що викликає природжену мікроцефалію, розумового недієздатність, церебральну атрофію і напади рефракторів.

Учені знайшли ген, залежний від коду мутації синтетази аспарагіну - ферменту, відповідального за синтез аспарагіну. При браку ферменту розвиваються описані відхилення, адже на стадії розвитку мозку клітини втрачають здатність нормально розмножуватися і виживати. У здорових же людей адекватна концентрація синтетази аспарагіну просто необхідна для підживлення нейронів.

Meddaily