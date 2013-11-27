Греки заражають себе ВІЛ-інфекцією заради допомоги

Греки поширюють практику самозаражения вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) заради отримання допомоги в 700 євро і швидкого доступу до програм замісної терапії, пише Правда.Ру. Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), половина нових випадків виявлення цього захворювання викликані саме такими причинами. У цілому в країні доступ населення до послуг лікарів знизився на 40 відсотків через скорочення в системі охорони здоров`я. Найближчим часом влада країни має намір звільнити близько 9000 лікарів.

Крім того, наголошується, що економічна криза провокує зростання злочинності, що сприяє збільшенню кількості наркоманів, повій і поширенню ВІЛ. ВООЗ рекомендувала країнам ЄС, яким доводиться скорочувати дефіцит бюджету, зокрема Іспанії , Ірландії та Італії, врахувати досвід Греції і зберегти підтримку охорони здоров`я.