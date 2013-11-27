Екстрені контрацептиви не допомагають жінкам із зайвою вагою

Екстрені контрацептиви, які ще називають "пігулками наступного дня", менш надійні, якщо жінка страждає від зайвої ваги. Телеканал CNN повідомляє, що з 2014 року європейські фармацевтичні компанії будуть друкувати відповідне попередження на препаратах.

Дослідження проводилося виробником популярного в Європі орального засоби екстреної контрацепції NorLevo. Вчені дійшли висновку, що препарат " не працює", якщо жінка важить більше 80 кг, і його ефективність значно знижується, якщо вага жінки становить 75 кг і більше.

За словами СEO компанії Ерін Гайне, "вразливість" препарату була виявлена ​​випадково, в ході інших досліджень, що проводилися вченими HRA Pharma. "Це було нашим етичним обов`язком поінформувати про виявлений ефект європейські органи охорони здоров`я та жінок". Вона також зазначила , що причини зниження ефективності препарату при високій масі тіла експерти поки пояснити не можуть.