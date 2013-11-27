Вчені виявили гени, що відповідають за риси обличчя

Генетики впритул наблизилися до розуміння того, чому обличчя людей відрізняються. За допомогою мишей дослідники зуміли виявити тисячі невеликих фрагментів ДНК, які впливають на процес формування рис обличчя. Вони також продемонстрували, що модифікація цих генів може призводити до зміни форми обличчя.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Science, допоможуть вченим скласти більш чітке уявлення про механізм формування дефектів розвитку .

За словами генетиків, хоча дослідження проводилося на піддослідних тваринах, цей же механізм повинен брати участь у формуванні обличчя людини.

Професор Аксель Візель з Інституту геномних досліджень при Лоуренській Національній лабораторії в Берклі в Каліфорнії , повідомив Би-би-си : "Ми намагаємося з`ясувати, як ці інструкції з формування обличчя закодовані в геномі людини".

Група вчених з різних країн виявила більше 4000 "енхансером" або ділянок ДНК, що включають транскрибування генів в геномі миші і беруть участь у формуванні рис .

"Існує багато різновидів порушення розвитку кісткових і м`яких тканин черепа та обличчя [у людини ] - наприклад, вовча паща і заяча губа , які є найпоширенішими " , - вказує професор Візель .

"Це дуже серйозні порушення в розвитку дітей. Вони впливають на годування, розвиток мови, дихання, для їх виправлення необхідні серйозні хірургічні втручання, а крім того, вони часто призводять до психічних травм" .

За словами генетика, вчені знаходяться на самому початку шляху, що веде до розуміння процесів формування обличчя, але вже перші результати вказують на надзвичайну складність цього механізму.

Він вважає , що не варто розраховувати на те , що в найближчому майбутньому генетичний аналіз зможе прогнозувати зовнішній вигляд людини або що батьки отримають можливість міняти генетичний матеріал з метою зміни зовнішності майбутньої дитини.