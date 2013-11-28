Оливкова олія захищає від грипу

Таємна зброя краси та гарного обміну речовин, аргумент проти раку: оливкова олія. Ви заправляєте салат оливковою олією?

Готуєте з ним тости? Вживаєте для маринаду? Якщо ні, саме час почати. Оливкова олія не менше вітамінів, захищає імунну систему від вірусного замаху. Рослинні жири для здоров`я необхідні нам так само, як банківські рахунки - для впевненості в завтрашньому дні.

По-перше, в оливковій олії повно так званих мононенасичених жирних кислот: під цією нудною назвою криються справжні імуномодулятори. Вони підвищують активність інтерлейкінів - клітин, які є частиною імунної системи.

Взагалі, інші жирні кислоти, поліненасичені (яких багато в морській рибі), користуються більшою популярністю, проте абсолютно незаслужено. І в кінці кінців, нам ніхто не заважає з`їсти і те, і інше, тобто полити приготовлену форель оливковою олією або соусом на його основі.

По-друге, оливкова олія багата на поліфеноли: це антиоксиданти, які захищають клітини від руйнувань і підвищують опірність організму, а ще - гальмують запальні процеси.

Досить лише раз на день заправляти салат столовою ложкою оливкової олії (або вживати її будь-яким іншим чином), щоб відкласти свій власний простудний сезон на невизначений час.

zhinka.info