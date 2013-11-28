Корисні властивості масажу стоп

Згідно з китайською медициною, стопи є відображенням всього тіла людини. Помічено, що масаж стоп сприяє збільшенню життєвих сил, покращує сон, настрій, загальне самопочуття.

В цілому, процедура дуже приємна, але якщо є проблеми в якійсь системі організму, то у відповідній точці можуть виникати пронизливі больові відчуття.. Це так звані «точки болю», які у кожної людини свої, і їм слід приділяти особливу увагу. В різних частинах стопи чутливість може сильно відрізнятися, хороший знак – коли через кілька процедур ступні стають менш чутливими до дотику.

У будь-якому випадку, вже після першого сеансу масажу відчувається легкість і розслабленість в ногах і в усьому тілі.

Масаж стоп є безпечною технікою, не здатної принести організму ніякої шкоди на відміну від прийому ліків.

Після проведення такої терапії може спостерігатися так званий очисний період.. Наприклад, якщо є проблеми з респіраторною системою, то після масажу буде очищатися слизова носа. Цей природний процес займе якийсь час. Не потрібно його квапити, оскільки це хороший знак того, що організм здатний самооздоровлюватись.

Процес оздоровлення організму на різних рівнях за допомогою масажу стоп може зайняти досить тривалий час, але результат буде.

Масажні процедури бажано проводити ввечері, перед сном. Перед цим распарьте стопи, походіть по масажному килимку або по гальці (квасолі, гороху), розсипаний в коробку з-під взуття.. Переступайте з однієї ноги на іншу, поки больові відчуття не притупятся.

Важливо, щоб у процесі масажу нога була в розслабленому положенні. Якщо ви виконуєте самомасаж, то покладіть одну ногу на іншу, або сядьте і зігніть її в коліні. Також можна сісти в крісло і звісити ноги за підлокітник.

Перед тим як приступити до масажу розігрійте руки. Спочатку впливайте на весь простір ступні, розітріть її активними рухами у напрямку від пальців до п`яти. Кожен палець ноги розімніть подушечками рук, при цьому рухайтеся від нігтя до основи.

М`якими і інтенсивними круговими рухами помасажуйте щиколотку і щиколотку..

Загальний масаж кожної стопи триває не менше трьох хвилин, масаж кожної больової точки – не менше хвилини. Після завершення процедури ще трохи потопчіться на масажному килимку.