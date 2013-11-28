ВООЗ вибачилася перед Грецією за "зараження ВІЛ заради грошей"

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) через два місяці після появи у вересневій доповіді організації, що викликала міжнародний скандал твердженням, що в умовах економічної кризи греки навмисне самі себе заражають ВІЛ для отримання матеріальної допомоги, офіційно вибачилася перед Грецією. Відповідну заяву ВООЗ розмістив на сайті організації, повідомляє Медпортал.

Опублікована у вересні 2013 року доповідь «Огляд соціальних факторів і різниці в показниках здоров`я населення в європейському регіоні» містив фразу про те, що в Греції «спостерігається значне зростання ВІЛ та споживання героїну, при цьому приблизно половина нових випадків ВІЛ-інфекції пов`язана з свідомим самозараженням, що дозволяє отримувати допомогу в розмірі 700 євро на місяць і полегшує доступ до програм замісної терапії наркоманії».

ВООЗ пояснює присутність цієї фрази в тексті доповіді помилкою редактора і приносить вибачення за її появу. Насправді, вказується в заяві організації, в доповіді малося на увазі, що більше половини нових випадків ВІЛ в Греції - серед ін`єкційних наркоманів. Фраза про «зловмисне самозараження декількох індивідуумів для отримання допомоги в розмірі 700 євро на місяць і доступу до програм замісної терапії» потрапила в доповідь ВООЗ з використаної як одного з джерел публікації в журналі TheLancet від вересня 2011 року, присвяченій впливу фінансової кризи на здоров`я населення Греції. Таким чином, підкреслюється в заяві, ВООЗ відомо лише про декілька випадків самозараження на ВІЛ в Греції, але дані про те, що подібне явище може бути масовим, відсутні.

У Греції, де вже шостий рік триває економічна рецесія, відзначено різке зростання числа нових випадків ВІЛ-інфекції - тільки в 2011 році в порівнянні з 2010 роком цей показник збільшився на 52 відсотки, а за останнє десятиліття - втричі.