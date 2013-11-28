Жирна їжа спричиняє розвиток раку молочної залози

Жирна їжа, яку людина споживає у підлітковому віці, може зумовити розвиток раку молочної залози в подальшому і підвищує ризик розвитку агресивного раку, схожого на той, що часто виявляють у молодих жінок, передає The Times of India .

Такі висновки Університету Мічигану. За словами вчених, ще до формування пухлини у молочній залозі починаються особливі процеси - клітини ростуть активніше, ніж треба, і змінюються імунні клітини. Ці зміни дають про себе знати досить рано. Підсумок - швидкий розвиток передракових ушкоджень тканин і самого раку.

А жирний раціон, в свою чергу, крім прискореного розвитку раку, стоїть за генетичним маркером раку грудей, схожого на базальний рак. Даний тип раку має вкрай песимістичні прогнози. Що важливо, в ході експерименту жирний раціон не давав набору зайвої маси тіла. Тому висновки стосуються не тільки огрядних жінок. Тож, "винен" безпосередньо жир з їжі.