У розчинних ліках - "кінська" порція солі

Звичайні знеболюючі можуть призводити до інсультів і серцевих нападів через підвищений вміст солі, попереджає Університетський коледж Лондона і Університет Данді. Як зазначає Меддэйли, пацієнти, які регулярно приймають розчинні форми аспірину, парацетамолу та ібупрофену, на 22 % частіше страждають від інсультів і у сім разів частіше отримують гіпертонію. Ризик передчасної смерті підвищується на 28 %.

Деякі знеболюючі містять на 50 % більше солі в порівнянні з рекомендованою денною дозою для дорослої людини, рівної 6 грамам солі. Вчені закликають фармацевтичні компанії змінити етикетки препаратів, розмістивши відповідне попередження. А пацієнтам вони порадили відмовитися від розчинних версій препаратів.

У ході дослідження експерти спостерігали за людьми, що пили в середньому по сім років розчинні форми парацетамолу, аспірину, ібупрофену, вітаміну D, цинку і кальцію. Загалом вчені спостерігали за 1,29 мільйонами осіб. У підсумку регулярний прийом розчинних таблеток підвищував ризик передчасної смерті, інсульту і серцевого нападу на 16 %. Зазвичай дані проблеми спливали через чотири роки.

Доросла людина не має споживати більше 6 гр солі на день, але люди з`їдають близько 8 грамів. У пакеті чіпсів міститься 0,5 грама солі, а в чашці кукурудзяних пластівців - близько 0,4 грама. У двох шматочках хліба - приблизно 0,8 грама. У готових обідах можна нарахувати 7 грамів в одній порції, а в сандвічах - 3-4 грами.