Алкоголізм обумовлений впливом генів

Усього однієї мутації в гені достатньо, щоб порушити роботу механізмів, якігальмують вживання алкоголю. Експерименти з мишами показали: тварини з мутованими копіями гена Gabrb1 частіше вибирали розчин алкоголю, а не воду, на відміну від тварин з нормальними копіями. Група пила розчин в об`ємі майже 85 % від денного споживання рідини. Притому, спостерігалося поведінка, характерна для осіб з алкогольною залежністю , говорить Квентін Ансті з Університету Ньюкасла.

www.zhivi-zdorovo.ru. Не виключено, що генна терапія дозволить впоратися з алкогольною залежністю у людей. Правда, вчені до цих пір не знають , як і чому вживання спиртного виливається в залежність. Тепер належить провести аналогічне дослідження на людях, пише