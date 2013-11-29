Шпинат зміцнює м’язи

За результатами дослідження, проведеного вченими Каролінського інституту в Швеції, нітрати в невеликих дозах позитивно впливають на людський організм. Вони стимулюють виробництво білків, які пов`язані з кальцієвих обміном. Коли ці білки збільшуються, то кальцій вивільняється, що призводить до посилення м`язових скорочень, пишуть іноземні ЗМІ.

Шпинат містить в собі ту кількість нітратів, яка здатна передати людині корисні фотохімічні властивості. Недавні дослідження показали, що ці сполуки допомагають запобігати або відтерміновувати прояви когнітивних порушень. Крім цього, дієтологи рекомендують вживати шпинат. Оскільки він має й інші не менш корисні властивості.

Нітрати у великій кількості засмічують організм, тому лікарі рекомендують не зловживати продуктом, а для достовірності інформації про своє здоров`я робити діагностику організму і проходити процедуру очищення кишечника від токсинів, що скупчилися.