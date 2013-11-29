Росію захопив потужний циклон

Потужний циклон охопив багато регіонів Росії. У Москві дорожня ситуація залишається складною. Снігопад в місті припинився, однак синоптики і МНС попереджають про можливе погіршення погоди.

Як передають Вести, Далекосхідний регіон Росії під владою потужного циклону. У зоні стихії - Магаданська область і Камчатка. Через сильний вітер і дощ у школах Петропавловська-Камчатського скасували уроки для учнів молодших класів.

За прогнозами метеорологів, протягом дня погода на південному сході краю має покращитися, проте циклон буде рухатися на північ півострова. З наслідками стихії продовжують боротися і в центральній Росії.

Увечері 28 листопада через пошкодження ліній електропередачі без світла залишилися більше 14 тисяч жителів Тверської, Іванівської, Костромської і Ярославської областей. У Ярославлі через снігопади утворилися багатокілометрові пробки.

