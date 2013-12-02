Ефективний спосіб повернути мозку молодість

Тренувальна музична програма, що змушує діяти і свідомість, і тіло, покращує роботу мозку і настрій літніх людей, стверджють співробітники Женевської університетської лікарні. Як пише Меддэйли, раніше було доведено, що ритмічна гімнастика допомагає скоротити ризик падінь, і робить ходу більш стійкою .

Даний метод, створений Емілем Жак-Далькрозом, дозволяє розвинути почуття ритму, тобто координацію між нервової та м`язової діяльністю. В ідеалі людина повинна під музику чітко виконувати різні завдання і окремі рухи. У ході тестування методики групу з 134 осіб 75 років розбили на дві підгрупи.

Перша підгрупа була контрольною, а друга повинна була пройтися під музику, тримаючи при цьому ударний інструмент. Були авдання на швидкість реакції - початок або припинення руху, зміна швидкості ходьби по команді, поєднання кроків з довгими і короткими звуками в мелодії.

Тренування тривали по годині раз на тиждень протягом 25 тижнів. Через півроку у 66 осіб з другої групи покращилися показники когнітивних функцій, знизилася тривожність.