Високий рівень холестерин загрожує онкологією

Холестерин побічно впливає на розвиток раку молочної залози. Як з`ясували вчені Університету Дьюка його побічний продукт - 27 - гідроксіхолестерол ( 27НС ) - підвищує активність і ступінь агресивності пухлини. Його ефект можна порівняти з естрогеном, який винен в 75 % випадків розвитку і росту ракових пухлин, пише "Росбалт" . Можливо , з цієї причини рак пов`язаний з ожирінням.

Фахівці виявили зв`язок між активністю фермент , який виробляє 27 - гідроксіхолестеро , і ступенем агресивності пухлини. Більше тог , висока концентрація даної сполуки робила пухлини стійкими до цілого ряду протиракових лікарських агентів. Зокрема, резистентність розвивалася проти тамоксифену .

Поки дану теорію підтверджують тільки експерименти з гризунами. Проте вчені впевнені: вона актуальна і для людей. За їх словами, в ході лікування і профілактики раку варто зважати на фермент, що перетворює холестерин в небезпечний метаболіт, і на сам 27 - гідроксіхолестерол. Не виключено, що знизити ризик раку допоможуть статини, покликані зменшити показники холестерину. Поки ж медики рекомендують вести здоровий спосіб життя, не допускаючи підвищення холестерину.